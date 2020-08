Terremoto 6.2 a Fukushima

(Immagine da Google Maps)

Un sisma di magnitudo 6.2 ha scosso la prefettura di Fukushima, nel nord est del Giappone. Lo ha riferito l'agenzia meteorologica giapponese, che per il momento non a diramato un allarme tsunami. Non sono per ora stati riportati danni alle strutture e alle persone. La scossa è stata registrata alle 19.23 (le 12.23 in Italia), con epicentro al largo della costa di Fukushima ad una profondità di 50 chilometri.

Nel marzo del 2011 una potente scossa di terremoto e il conseguente tsunami devastarono la costa nordorientale, causando oltre 18mila morti. I due eventi catastrofici provocarono la fusione di un reattore nella centrale nucleare Daiichi di Fukushima.