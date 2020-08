Hiroshima, 74 anni dopo

(Afp)

Tradizionale minuto di raccoglimento, alle 8 e 15 di questa mattina ora locale a Hiroshima, per commemorare il 74esimo anniversario del lancio della prima bomba atomica usata per fini bellici, il 6 agosto del 1945, dalla superfortezza volante Usa B-29 detta 'Enola Gay'. Presenti circa 50mila persone, tra cui rappresentanti di una novantina di Paesi e regioni.

Durante la cerimonia, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha sottolineato l'importanza di ''un mondo senza armi nucleari''. Come unico Paese a essere stato bombardato in guerra, l'impegno del Giappone a eliminare le armi nucleari resta vivo, ha detto Abe. Il Giappone, ha proseguito, è determinato a essere un mediatore tra i Paesi detentori e non di armi nucleari. Kazumi Matsui, sindaco di Hiroshima, ha chiesto al governo centrale di ''firmare e ratificare'' il trattato Onu sulla proibizione delle armi nucleari.