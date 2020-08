Tentò fuga travestito, boss trovato impiccato

(Foto da Twitter)

Il narcotrafficante Clauvino da Silva, che aveva tentato la fuga da un carcere di Rio de Janeiro cercando di farsi passare per la figlia, è stato trovato impiccato questa mattina nella sua cella. Lo rende noto la segreteria statale dell'amministrazione penitenziaria locale, Seap, che ha aperto un'inchiesta per chiarire i fatti.

Da Silva era stato bloccato sabato dalle guardie del carcere di Bangu mentre - al termine delle ore di visita - cercava di uscire travestito da donna, spacciandosi per la figlia che - secondo il piano che aveva messo a punto - sarebbe dovuta rimanere al suo posto nel penitenziario. L'uomo era stato però scoperto e fermato, la figlia e altre sette persone erano state arrestate per complicità. La situazione delle carceri brasiliane è spesso motivo di forti critiche per le condizioni in cui si trovano i detenuti e per il sovraffollamento delle strutture.