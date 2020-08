Pennsylvania, aereo da turismo cade su case

Immagine di repertorio (Fotogramma /Ipa)

Un piccolo aereo da turismo è precipitato nei cortili delle abitazioni di Upper Moreland Township, una cittadina residenziale nella Pennsylvania orientale. Nello schianto, avvenuto alle 6.20 del mattino (ora locale), sono morte tutte e tre le persone a bordo dell'aereo, un uomo e due donne. Il capo della polizia locale, Michael Murphy, ha riferito che l'uomo era in possesso della licenza di volo, ma non è chiaro se fosse lui ai comandi al momento dell'incidente. Per Murphy è stato "un miracolo" che l'aereo, precipitando, non abbia provocato altri morti o feriti tra gli abitanti delle case.