Ocean Viking salva altri 80 migranti al largo della Libia

La Ocean Viking, la nave gestita in collaborazione da Medici Senza Frontiere (Msf) e Sos Mediterranee , ha tratto in salvo più di 80 persone che viaggiavano su un gommone in situazione di emergenza nelle acque internazionali al largo della costa della Libia. Lo rende noto Sos Mediterranee su Twitter, spiegando che si tratta del secondo salvataggio nella zona in meno di 24 ore e che le persone soccorse si trovano a bordo della Ocean Viking. Msf ha precisato che i migranti sono soprattutto uomini e adolescenti di nazionalità sudanese.

Ieri sono state 85 le persone soccorse dalla nave Ocean Viking a 60 miglia nautiche dalle coste della Libia, tra cui donne e quattro bambini.