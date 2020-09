Da Pyongyang 'proiettili' nel Mar Orientale

(Afp)

La Corea del Nord ha lanciato due "proiettili non identificati" da un sito sulla costa orientale del Paese. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap. Gli Stati maggiori riuniti di Seul hanno riferito che i due "proiettili" sono stati lanciati nel Mar Orientale, conosciuto anche come Mare del Giappone. "Le nostre forze stanno monitorando la situazione in caso di ulteriori lanci e nel frattempo si mantengono pronte", hanno riferito ancora i vertici militari sudcoreani. Il lancio segue di pochi giorni i test missilistici che Pyongyang ha definito un "adeguato avvertimento", in risposta alle manovre militari congiunte nella regione di Corea del Sud e Stati Uniti.