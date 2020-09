Usa, incendio in un asilo: cinque bimbi morti

Immagine di repertorio (Afp)

Tragedia a Erie in Pennsylvania, dove cinque bambini di età compresa tra 8 mesi e sette anni sono morti a causa di un incendio sviluppatosi in un asilo infantile. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Le vittime avevano un'età compresa tra i 9 mesi e i 14 anni e dormivano al piano di sopra della casa a due piani quando sono divampate le fiamme, intorno all'1:15 di mattina.

La struttura prestava infatti servizio 24 ore su 24 per i genitori che lavorano di notte e tra le vittime ci sarebbero quattro fratellini, due maschi e due femmine tra i 10 mesi e gli otto anni.

La proprietario del centro, Elaine Harris, è fuggita correndo tra le fiamme ed è stata ricoverata in condizioni stabili con ustioni alla gola. Secondo le autorità, la quinta vittima sarebbe suo figlio. Due ragazzi di 12 e 17 anni sono riusciti a saltare fuori da una finestra del secondo piano e hanno riportato lievi ferite.