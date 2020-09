Croazia, morto per intossicazione l'ad dei supermercati Tuodì

(Foto dal profilo Facebook)

Il manager italiano Eugenio Vinci, amministratore delegato del gruppo Tuo, che gestisce i supermercati Tuodì, è morto a bordo di una barca durante una crociera a largo della Croazia in seguito ad una intossicazione che ha colpito i passeggeri, fra i quali anche la moglie e i due figli. Lo riferisce il quotidiano croato Vecernji List, aggiungendo che i due bambini sono ricoverati in gravi condizioni.

A bordo c'era anche l'ex senatore Bruno Mancuso, ora sindaco di Sant'Agata Militello. Secondo le prime ricostruzioni, tutte le persone sulle barca sia sono sentite male dopo aver mangiato, non è chiaro se per un'intossicazione alimentare o per i gas di scarico dell'imbarcazione. Vinci ha poi perso i sensi sbattendo la testa in bagno.