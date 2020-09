Hong Kong, scontri tra polizia e manifestanti all'aeroporto

(Afp)

Scontri all'aeroporto internazionale di Hong Kong fra i manifestanti per la democrazia e decine di poliziotti in assetto anti sommossa che hanno fatto irruzione nello scalo. Per il secondo giorno consecutivo, le autorità dello scalo hanno deciso lo stop alle operazioni di check-in dopo che i manifestanti anti governativi avevano nuovamente occupato il terminal delle partenze.

Poco prima che iniziasse la nuova protesta, la leader di Hong Kong, Carrie Lam, aveva ammonito i manifestanti a non imboccare una "strada senza ritorno".

Secondo il presidente americano Donald Trump, Pechino sta muovendo le sue truppe verso il confine con Hong Kong. "La nostra intelligence ci ha informato che il Governo Cinese sta muovendo truppe verso il Confine con Hong Kong. Tutti dovrebbero stare calmi e in sicurezza", ha twittato Trump, citando informazioni dell'intelligence di Washington. "Molti accusano me e gli Stati Uniti per i problemi in corso a Hong Kong. Non posso immaginare perché?", si legge in un altro tweet, nel quale il presidente appare riferirsi alle accuse cinesi di sostegno americano alle manifestazioni per la democrazia