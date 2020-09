Sparatoria a Philadelphia, 6 agenti feriti

(Afp)

Un sospetto si trova in custodia cautelare a Philadelphia, Usa, dopo una sparatoria che ha provocato il ferimento non grave di sei agenti, impegnati in un blitz della narcotici. L'uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, si era barricato per ore in una casa del quadrante nord della città dalle 17.00 (ora locale), all'inizio del blitz, ed è stato catturato dopo un lungo stallo. Due ufficiali e altre tre persone che erano rimaste intrappolate nell'edificio con il tiratore sono state liberate dopo diverse ore dall'inizio della trattativa. A rendere noti i dettagli, la Cbs e la Cnn.