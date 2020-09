New York, evacuata stazione metro per pacchi sospetti

(Afp)

Un paio di pacchi sospetti, contenenti pentole a pressione, hanno fatto scattare l'allarme oggi nella metropolitana di New York. La polizia ha infatti evacuato la stazione di Fulton Street, a Lower Manhattan, a seguito di una telefonata al 911, il numero di emergenza. Dopo l'intervento degli artificieri della Nypd l'allarme è rientrato: i pacchi sospetti non contenevano esplosivo.

La polizia di New York cerca un giovane bianco tra i 20 e i 30 anni che nei video delle telecamere di sorveglianza è ritratto mentre toglie due grandi pentole per cuocere il riso da un carrello e le piazza in due posti diversi della stazione di Fulton Street. Lo ha reso noto il vice capo del Nypd, John Miller. "C'è una persona di interesse, ovviamente vogliamo parlare con questa persona, aspetterei ancora un attimo prima di chiamarlo sospetto", ha dichiarato Miller. Una terza pentola per il riso è stata successivamente trovata dalla polizia in un cestino della spazzatura a Chelsea, ma non si sa ancora se i due incidenti siano collegati.