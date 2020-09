Cameriere lento col panino, cliente lo uccide

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il cameriere è troppo lento nel preparare il panino e il cliente lo uccide. E' quanto avvenuto in Francia, in un ristorante di Noisy-le-Grand (nel dipartimento Seine-Saint-Denis), dove un inserviente è stato ferito a morte da un colpo sparato da un cliente scontento perché, stando alle testimonianze raccolte, il suo panino "non era stato preparato abbastanza rapidamente".

Secondo quanto riporta 'Le Point', i fatti si sono verificati venerdì scorso, verso le 21. A chiamare la polizia sono stati i colleghi della vittima, un 28enne, che dopo essere stato ferito alla spalla ha perso la vita nonostante l'intervento dei soccorritori. L'assalitore è fuggito prima dell'intervento della polizia ed è tuttora in fuga. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.