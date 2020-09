Operazione d'urgenza per Juncker

(Afp)

Rientro precipitoso dalle vacanze in Austria per ragioni di salute per Jean Claude Juncker. L'esecutivo europeo ha comunicato oggi che il presidente della Commissione Ue ha dovuto interrompere le vacanze in Austria per rientrare in Lussemburgo, dove sarà sottoposto ad un intervento urgente di colicistectomia. Juncker, 64 anni, lascerà l'incarico di presidente dell'esecutivo di Bruxelles il prossimo 31 ottobre, passando il testimone alla tedesca Ursula von der Leyen. Il prossimo weekend era atteso al G7 di Biarritz.