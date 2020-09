Giù dal balcone durante rapporto sessuale, è gravissimo

(immagine di repertorio - Xinhua)

Cade dal balcone durante un rapporto sessuale, ora è in condizioni gravi. Il quotidiano Nice Matin racconta la disavventura di una coppia in vacanza in Costa Azzurra. I due, residenti in una villa di Cannet, hanno iniziato un rapporto sessuale in balcone. Hanno perso l'equilibrio e sono precipitati da un'altezza di oltre 3 metri. La donna, una giovane di origine canadese, ha riportato danni superficiali. Sono descritte come gravi, invece, le condizioni del partner, ricoverato a Nizza.