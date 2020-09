Gran Canaria, 9mila evacuati

(AFP)

Sono oltre 9mila le persone costrette ad abbandonare case ed alberghi per l'incendio che sta devastando l'isola di Gran Canaria. Il ministro dell'Agricoltura spagnolo Luis Planas è atteso a Valleseco, dove resta critica la situazione per l'incendio che ha finora distrutto circa 6mila ettari di terreno. Nella notte il presidente delle Canarie, Angel Víctor Torres, ha tenuto una conferenza stampa e definito le fiamme ancora ''indomabili'', dicendo che l'incendio è al momento ''impossibile da estinguere''. Torres ha confermato che è prioritaria la sicurezza delle persone e che non si escludono nuove evacuazioni.

Dalle prime ore del giorno sono al lavoro oltre 700 uomini, mentre 16 velivoli - compresi 4 Canadair - sono attivi nel tentativo di domare le fiamme. Come evidenzia 'El Pais', l'obiettivo al momento è evitare che l'incendio si allarghi ad est e ad ovest, dove le fiamme minaccerebbero altre abitazioni. Il fronte principale dell'incendio sta divorando la riserva naturale di Tamadaba, con fiamme alte oltre 50 metri.