Rientra dalle vacanze in Italia, in valigia il cadavere della moglie

Immagine di repertorio (Afp)

Sul sedile posteriore, due bambini addormentati. Nel bagagliaio, il cadavere della moglie nascosto in una valigia. La gendarmeria francese, come riferisce Le Parisien, ha arrestato un uomo, intercettato in Alta Savoia dopo un viaggio in Italia.

Il soggetto, arrestato con l'accusa di omicidio, era già noto alle forze dell'ordine. I due bambini, di 6 e 7 anni, al momento dell'arresto del padre erano in buone condizioni e apparentemente non sapevano della morte della mamma.