Il coccodrillo di Fidel Castro attacca, un uomo finisce in ospedale

(Immagine repertorio - Xinhua)

Il coccodrillo di Fidel Castro attacca, morde un uomo e lo manda in ospedale. Il rettile, appartenuto al Lider Maximo, è stato protagonista di un attacco sui generis allo Skansen Aquarium di Stoccolma, come riferisce la Cnn. La vittima, a quanto pare, durante un evento riservato era in piedi su una roccia in un'area della struttura non accessibile al pubblico. "Aveva il braccio appoggiato su una barriera di vetro alta quasi due metri. Uno dei coccodrilli cubani lo ha visto, ha spiccato un salto ed è arrivato fino all'avambraccio", ha detto Jonas Wahlström, proprietario dello Skansen Aquarium. "Per fortuna all'evento erano presenti 3 medici, sono intervenuti e hanno fermato l'emorragia. Poi è arrivata l'ambulanza e ha portato l'uomo in ospedale".