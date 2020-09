Groenlandia, gelo e riconciliazione

Il primo ministro danese Mette Frederiksen e Donald Trump (AFP)

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha avuto un colloquio telefonico "amichevole" con il suo collega danese, Jeppe Kofod, dopo le tensioni tra i due Paesi legate al caso Groenlandia. Secondo la portavoce di Pompeo, Morgan Ortagus, il segretario di Stato "ha espresso apprezzamento per la cooperazione della Danimarca come alleato degli Usa e per i contributi nell'affrontare le condivise priorità di sicurezza globale", mentre Kofod ha parlato di colloquio "franco, amichevole e costruttivo".

Donald Trump ha accusato la premier danese Mette Frederiksen di essere stata "cattiva" per aver definito "assurda" l'idea degli Stati Uniti di acquistare la Groenlandia, territorio della Danimarca. Le parole del presidente sono arrivate dopo che Frederiksen aveva cercato di smorzare le polemiche, seguite alla decisione di Trump di rinviare la visita in Danimarca, sostenendo che "non c'è alcuna crisi" tra Washington e Copenaghen.