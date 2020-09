Ciclista spara e uccide un uomo a Berlino

Immagine di repertorio (Afp)

Un ciclista ha sparato uccidendo un uomo a Berlino in pieno giorno. La polizia ha arrestato un uomo in relazione alla vicenda e ha recuperato l'arma. Ritrovata anche la bicicletta, gettata nel fiume Spree non lontano dal luogo dell'omicidio, come riferisce la Dpa. La vittima, secondo le informazioni trapelate, sarebbe stata uccisa con un colpo alla testa. Secondo un testimone citato dal Berliner Morgenpost, si sarebbe trattato di una sorta di esecuzione. L'omicida avrebbe raggiunto la vittima alle spalle e avrebbe sparato da distanza ravvicinata. Quindi, avrebbe esploso un secondo colpo contro il corpo riverso a terra.