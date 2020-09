Migranti Ocean Viking sbarcano a Malta, andranno in 6 Paesi

(Afp)

"I 356 sopravvissuti soccorsi nel Mediterraneo vengono ora trasferiti dalla Ocean Viking a Malta a bordo di una nave militare maltese. Dopo 2 settimane di attesa in mare, un gruppo di paesi Ue si è fatto finalmente avanti per garantire loro un luogo sicuro". Lo scrive su twitter l'organizzazione Medici senza Frontiere dopo che Malta ha autorizzato lo sbarco dei migranti che verranno trasferiti in altri 6 Paesi: Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania.

"Dopo i colloqui con la Commissione Europea e con alcuni stati membri, in particolare Francia e Germania, Malta ha accettato di far parte della soluzione della situazione di stallo della Ocean Viking, che ha 356 persone a bordo, senza pregiudizi legati alla sua posizione legale", ha annunciato oggi il premier maltese Joseph Muscat. La Francia accoglierà 150 dei 356 migranti, ha reso noto il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner.

Sulla nave alla notizia dello sbarco è esplosa la gioia. "Entro poche ore sbarcheremo a Malta. È gioia sulla Ocean Viking. È la fine di un incubo per i 356 sopravvissuti a bordo" ha detto Luca Pigozzi, medico di Medici senza Frontiere a bordo della nave. Sul ponte, ha aggiunto il medico in un video postato su Twitter, "sono in corso i festeggiamenti" ma occorre sottolineare che "per 14 giorni siamo stati in mare senza che nessuno si prendesse cura delle 356 persone soccorse e questo rimane sicuramente una vergogna".