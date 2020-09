Nordcorea lancia altri due missili

Immagine di repertorio (Afp)

La Corea del Nord ha lanciato due missili non identificati in mare. E' quanto rende noto l'agenzia sudcoreana Yonhap citando lo Stato Maggiore Riunito di Seul. Il lancio, il settimo lancio missilistico compiuto da Pyongyang in meno di un mese, che è avvenuto questa mattina nella provincia orientale di Hamgyong. "I nostri militari stanno monitorando la situazione nel caso di altri lanci e si mantengono pronti", conclude il comunicato.

Immediato il commento di Donald Trump: "A Kim piace testare i missili" spiega il presidente americano ai giornalisti prima di partire per il G7. Trump afferma di ritenere che i ripetuti test compiuti in queste settimane dalla Corea del Nord non violino alcun patto stretto con il leader nordcoreano durante il loro ultimo incontro perché non si è mai discusso di limitare "i missili a corto raggio". "Kim Jong Un è stato molto diretto con me, e vedrete quello che succederà", aggiunge Trump.