Sparatoria a St. Louis, muore bimba di 8 anni

(Afp)

Una bambina di 8 anni e altre 3 persone sono morte a St.Louis, in Missouri, nella sparatoria avvenuta nella serata di ieri non lontano da un liceo. Gli investigatori, riferisce la Cnn, non hanno ancora individuato il responsabile. La bambina, si legge, aveva appena assistito a un allenamento di football alla Soldan High School.