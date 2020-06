Bolsonaro sfotte Brigitte Macron

(Fotogramma)

Si alzano ancora i toni dello scontro tra il Brasile e la Francia a causa della posizione molto dura assunta da Emmanuel Macron sugli incendi in Amazzonia. E in mezzo finisce anche la premiere dame, presa in giro dal presidente brasiliano per il suo aspetto fisico.

Jair Bolsonaro ha pubblicato su Facebook un commento a un post di un internauta, Rodrigo Andreaca, che ha messo a confronto uno scatto di Brigitte in cui la moglie del presidente francese non è venuta particolarmente bene con una foto della first lady brasiliana, la 37enne Michelle, in tutto il suo splendore. Sotto la foto il commento dell'utente, che scrive: "Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?". Che lascia un commento sulla bacheca: "Non la umiliate. Molte risate".

Nelle stesse ore il ministro dell'Educazione brasiliano Abraham Weintraub ha accusato: "Macron non è all'altezza del dibattito sull'Amazzonia. E' solo un cretino opportunista, che cerca il sostegno della lobby agricola francese".