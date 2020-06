Bolsonaro sfotte Brigitte e Macron si arrabbia

(Afp)

Jair Bolsonaro deride Brigitte Macron. E, alla fine, Emmanuel sbotta. Il presidente francese prende posizione durante una conferenza del G7 per replicare alle "parole estremamente irrispettose" del presidente brasiliano nei confronti di sua moglie Brigitte. "E' triste per lui e per tutti i brasiliani - ha detto il presidente francese in una conferenza stampa a margine del G7 di Biarritz - Le donne brasiliane si sono sicuramente vergognate di aver letto quello che ha scritto il loro presidente. Spero che molto rapidamente avranno un presidente che si comporti all'altezza".

Bolsonaro ha commentato un post offensivo di un internauta brasiliano che ha postato una foto di Brigitte Macron, non venuta particolarmente bene, e una della first lady brasiliana Michelle, mettendole a confronto.