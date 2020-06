Mucca in fuga, autostrada bloccata

Immagine di repertorio (Fotogramma)

A causa di una mucca in fuga, l'autostrada svizzera A 16 è rimasta bloccata per un'ora nei pressi di Porrentruy, nel cantone del Giura. L'animale, scappato da un mercato del bestiame, ha percorso circa un chilometro e mezzo prima di essere catturato dal suo proprietario e da altri agricoltori. L'autostrada ha dovuto essere chiusa per circa un'ora, indica in una nota odierna la polizia cantonale.

Una persona è rimasta leggermente ferita nel tentativo di fermare la mucca nel tunnel di Montaigre, pochi chilometri dopo l'entrata autostradale di Porrentruy Ovest. Un'ambulanza è giunta sul posto. Il bovino è poi stato fermato a 200 metri dal tunnel di Bure, precisa il comunicato.