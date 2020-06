Commissario Ue: "Salvini populista in costume da bagno, sostegno a governo"

Per l'Europa, l'arrivo di un nuovo governo in Italia è "uno sviluppo positivo". A Bruxelles si lavorerà "per fare tutto il possibile per facilitare il lavoro" del nuovo esecutivo "pro Europa". Sono le parole del commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, riportate dal sito dell'emittente radiofonica Swr. Per Oettinger è positivo che sia stato posto "un limite" a Matteo Salvini, "un populista che fa politica in costume da bagno".