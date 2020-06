Hugh Grant contro Boris Johnson: "Non fotterai il futuro dei miei figli"

(Fotogramma)

"Non fotterai il futuro dei miei figli". Hugh Grant contro Boris Johnson. L'attore, su Twitter, si scaglia contro il premier britannico, che ha chiesto e ottenuto dalla regina lo stop alle attività parlamentari per oltre un mese tra settembre e ottobre. Il provvedimento porterà ad una paralisi del dibattito sulla Brexit e incanalerà l’iter verso un’uscita del Regno Unito dalla Ue senza intesa tra Londra e Bruxelles. "Non distruggerai le libertà che mio nonno ha difeso combattendo in due guerre mondiali", scrive l'attore senza risparmiare insulti. "La Gran Bretagna si è sollevata contro di te e contro la tua piccola gang di prefetti masturbatori".