Greta e il dettaglio 'traditore', una bottiglia di plastica nella foto

(Afp)

Greta Thunberg è arrivata alla fine del suo viaggio in barca, ma sui social si discute di una foto che l'attivista ha postato durante la traversata e in particolare nell'undicesimo giorno di navigazione. Nell'immagine si vede Greta all'interno dell'abitacolo della 'Malizia II', con onde alte dietro, e un dettaglio che stona: una bottiglia di plastica riposta in uno degli scompartimenti.

Chi si è accorto del particolare ha subito cominciato ad attaccare la giovane attivista, accusandola di incoerenza e di 'predicare bene e razzolare male'. "Ipocrita!" ha scritto Sara, "Tutto ciò che ti circonda è fatto di plastica, quanta falsità in questa lotta", ha aggiunto Barry. Alcuni, riconoscendo la marca della bottiglia, hanno ironizzato chiedendo alla ragazza se d'ora in poi chiederà all'azienda di essere sponsorizzata.

Sotto la foto il popolo social si è scatenato: molti hanno additato Greta e il suo team, ma tanti altri l'hanno difesa dicendo che "la plastica va riciclata non necessariamente eliminata". John si è rivolto agli autori degli insulti con parole dure: "Mi fate schifo, voi adulti che ve la prendete con una bambina. Sta facendo molto più di voi per questo pianeta, voi quante bottiglie sprecate al giorno?".

Per ora Greta non ha commentato, mentre si prepara alle prossime manifestazioni da seguire a New York, prima del vertice Onu del 23 settembre.