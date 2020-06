Incontrano la figlia in un party per scambisti, si scatena il caos

(Fotogramma)

Si recano a un party per scambisti e incontrano la loro figlia. E' successo a una coppia inglese che l'ha raccontato su 'The Sun' nella rubrica 'Dear Deidre', parlando di una vera e propria tragedia famigliare. "Abbiamo frequentato feste di scambisti per anni - la voce narrante è quella del padre, di 51 anni - e abbiamo sempre incontrato persone tranquille che cercavano il nostro stesso tipo di divertimento".

Tutto è cambiato l'ultima sera quando i coniugi, che si trovavano nella cucina di una delle coppie ospitanti il party, hanno incrociato lo sguardo con la loro figlia maggiore, di 30 anni, che chiacchierava 'intimamente' con un altro uomo in presenza del marito. Il padre racconta a 'Deidre' che prima ancora di riuscire a raggiungere la porta per andar via, la ragazza ha incrociato il suo sguardo in un momento di vero e proprio orrore.

Da allora i rapporti tra loro si sono interrotti, la figlia ha smesso di rispondere alle chiamate dei genitori e la famiglia ha sofferto fortemente della situazione. "Non abbiamo provato a bussare direttamente alla sua porta - chiarisce il padre - perché non sopporteremmo un rifiuto diretto. La cosa ha colpito specificatamente mia moglie, che era molto legata a sua figlia".