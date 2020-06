Alabama, spari dopo partita di football: feriti 10 ragazzi

(Afp)

Nuova sparatoria negli Stati Uniti. Dieci ragazzi sono rimasti feriti ieri sera dopo una partita di football a Mobile, in Alabama. Il capo della polizia locale, Lawrence L. Battiste IV, ha riferito che due persone sono state arrestate, ma al momento non è chiaro se siano i responsabili della sparatoria. Cinque dei feriti, secondo la Nbc, sarebbero in condizioni critiche. La sparatoria sarebbe avvenuta dopo una rissa per strada al termine della partita.