Dorian "catastrofico", 5 morti alle Bahamas

(Fotogramma/Ipa)

Stato di emergenza dichiarato in Florida, Georgia, Carolina del Nord e del Sud a causa dell'uragano Dorian, tempesta "catastrofica" che si è abbattuta sulle Bahamas causando inondazioni e danni alle case. La sua intensità si è ridotta, ha fatto sapere l'Nhc, passando dalla categoria 5 a 4, con venti fino a 250 chilometri all'ora ma Dorian ha già provocato almeno cinque vittime alle Bahamas e ora si avvicina pericolosamente alla Florida.

Nell'arcipelago viene segnalata la morte di un bambino di 8 anni che è annegato. E almeno altre quattro persone hanno perso la vita alle isole Abaco, dove il passaggio di Dorian ha provocato danni catastrofici. "Da quello che ci risulta, ci sono stati danni catastrofici. Abbiamo notizie di vittime, sono stati visti dei corpi, ma non possiamo confermare fino a quando non potremo vedere noi stessi", dice il ministro degli Esteri, Darren Henfield.

Dorian continuerà a causare oggi "distruzioni estreme", secondo l'allarme lanciato dal Centro nazionale per gli uragani, che ha invitato i residenti a Grand Bahama a restare nei rifugi. "Si tratta di una situazione potenzialmente letale", ha fatto sapere l'Nhc.

Sono oltre 13mila le case danneggiate o distrutte, in particolare ad Abaco e a Grand Bahama. E' quanto emerge da una prima valutazione fatta dalle autorità locali e dalla Croce Rossa, che sottolineano "la necessità urgente" di acqua pulita. "Non abbiamo ancora un quadro completo di quello che è successo - ha detto Sune Bulow, capo del centro per le operazioni di emergenza della Croce rossa internazionale - ma è chiaro che l'uragano Dorian ha avuto un impatto catastrofico".

L'uragano si sta muovendo lentamente verso ovest e potrebbe colpire le aree della costa orientale degli Stati Uniti. Il governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster, ha ordinato l'evacuazione della costa del suo Stato. Secondo le autorità locali, l'ordine di evacuazione obbligatoria dell'intera costa sarà effettivo a partire dalle 12 di oggi (le 18 in Italia).

Dorian "sembra essere uno degli uragani più grandi sempre. Ha già raggiunto la categoria 5. Attenzione, Dio benedica tutti", ha scritto ieri in un tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Oltre alla Florida, Carolina del Sud, Carolina del Nord, Georgia e Alabama probabilmente saranno colpite (molto) più fortemente del previsto", ha aggiunto chiedendo di pregare "per gli abitanti delle Bahamas, colpiti come mai prima d'ora" dal uragano Dorian.