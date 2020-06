Non solo Dorian, i 7 uragani più devastanti degli Usa

(Fotogramma/Ipa)

Raffiche di vento, piogge torrenziali, inondazioni e migliaia di vittime. Non è la prima volta che gli Stati Uniti vengono colpiti da tempeste tropicali, tornado e uragani violenti. Fenomeni atmosferici che al loro passaggio lasciano una lunga scia di morte e distruzione. Oltre a Dorian, l'uragano che in queste ore sta facendo tremare gli States, sono diversi gli uragani che nel corso degli anni hanno messo in ginocchio gli Stati Uniti: da Katrina a Sandy, passando per Andrew e Camille.

GALVESTON - Texas, 1900. L'uragano di Galveston è ricordato come il fenomeno ciclonico più devastante della storia degli Stati Uniti. Oltre a distruggere completamente la città, provocò oltre 8.000 vittime.

OKEECHOBEE - L'uragano Okeechobee, noto anche come uragano San Felipe Segundo, è il ciclone tropicale ad aver causato il maggior numero di vittime nella storia degli Stati Uniti dopo quello di Galveston, provocando oltre 4mila morti. Il ciclone fu il secondo più letale dal punto di vista di perdite umane. Nel 1928 la tempesta distrusse case ed edifici e nella sola città di South Bay annegarono 2.500 persone.

LABOR DAY - Quello del Labor Day è l'uragano più intenso mai registrato negli Stati Uniti, che nel 1935 devastò le Florida Keys, provocando centinaia di vittime. Assieme a Camille e Andrew, l'uragano del Labor Day è uno dei tre uragani di categoria 5 secondo la scala Saffir-Simpson.

CAMILLE - Nell'estate del 1969 l'uragano Camille (di categoria 5) causa danni enormi in molti Stati, soprattutto in quelli meridionali, provocando diverse vittime con venti che raggiungono i 300 km/h.

ANDREW - Ribattezzato 'il terribile Andrew', nel 1992 l'uragano di categoria 5 colpisce le Bahamas e gli Stati Uniti, provocando la morte di 65 persone e danni pari a circa 20 miliardi di euro odierni, la maggior parte nella Florida meridionale. Prima di Katrina, Andrew deteneva il record di disastro naturale più costoso della storia a stelle e strisce.

KATRINA - E' il 23 agosto 2005 quando l'uragano Katrina si forma come depressione tropicale 12 sopra la parte sudorientale delle Bahamas. Qualche giorno più tardi, la tempesta devasta il Sud degli Stati Uniti, diventando uno degli uragani più gravi della storia del Paese in termini di danni economici e dal punto di vista delle vittime. Le maggiori perdite di vite e di danni alle infrastrutture si registrano a New Orleans, in Louisiana, completamente inondata. Oltre 1.800 le vittime, 100 miliardi di dollari stimati in danni economici. Quell'anno si verificarono diversi uragani nel territorio statunitense, come Emily, Rita e Wilma. Ma nessuno fu devastante come Katrina.

SANDY - Nel 2012 l'uragano Sandy colpisce Giamaica, Cuba, Bahamas, Haiti, la Repubblica Dominicana e la costa orientale degli Stati Uniti, causando, solo negli States, oltre 130 morti. Quaranta vittime si contano a New York, e negli Usa i danni economici ammontano a circa 63 miliardi di dollari.