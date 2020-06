Strage in Alabama, 14enne stermina la famiglia a colpi di pistola

(Afp)

Ha sterminato tutta la sua famiglia, poi ha chiamato la polizia e ha confessato. L'ennesima tragedia delle armi è avvenuta la scorsa notte in un'abitazione di Elkmont, nella contea di Limestone, nel nord dell'Alabama. Autore del folle gesto un 14enne che, con la pistola che aveva in casa, ha fatto fuoco contro tutti e cinque i componenti della sua famiglia.

Le vittime sono il padre, la matrigna e i fratelli. Tre di loro sono morti sul colpo, mentre gli altri due sono stati trasportati in elicottero in ospedale in condizioni critiche. Qualche ora dopo, è arrivata la notizia del loro decesso.

Secondo quanto riferisce l'ufficio dello sceriffo della contea di Limestone in un tweet, l’adolescente sta collaborando con la polizia per trovare l'arma, una calibro 9, che ha detto di aver lasciato in un luogo vicino. Ancora ignoti i motivi della tragedia familiare.