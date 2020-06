Arriva l'uragano Dorian, parcheggia la Smart in cucina

(Afp)

"Mio marito era preoccupato che la macchina potesse esplodere...#HurricaneDorian". Così una signora di Jacksonville, in Florida, ha giustificato su Facebook la scelta del marito di parcheggiare la propria Smart dentro casa, tra la cucina e il soggiorno, per evitare che l'uragano Dorian potesse distruggerla. In poche ore il suo post ha ottenuto migliaia di like e condivisioni, ma anche tanti commenti ironici.