Heather Parisi: ''Oggi a Hong Kong basta t-shirt nera per essere perquisiti''

''Oggi a Hong Kong basta indossare una Tshirt nera per essere fermati perquisiti e interrogati. Domani? La fiducia dei cittadini non si acquista con la forza né con qualche concessione ma con la tolleranza e il rispetto dei diritti civili''. Così la showgirl statunitense naturalizzata italiana Heather Parisi, che vive da anni a Hong Kong con il marito e i figli, pubblicando sul suo profilo twitter un video in cui si vedono dei giovani ragazzi con indosso una maglietta nera fermati e perquisiti dalle forze dell'ordine.