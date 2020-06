Di Maio entra alla Farnesina: "C'è tanto da fare"

(Twitter /Farnesina)

Passaggio di consegne alla Farnesina tra il nuovo ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ed il suo predecessore Enzo Moavero Milanesi. Ne dà conto un tweet del ministero degli Esteri, che pubblica due foto, una dell'arrivo di Di Maio alla Farnesina, con a fianco il segretario generale Elisabetta Belloni, ed una della stretta di mano tra Di Maio e Moavero.



"Sono molti i dossier sul tavolo e c’è tanto da fare davanti a noi. I cittadini aspettano risposte concrete ed è nostro dovere dargliele!". E' quanto si legge in un post di Di Maio, accompagnato da un video che mostra il suo arrivo nel primo pomeriggio al ministero per il passaggio di consegne. "Il mio insediamento alla Farnesina, accompagnato dal segretario generale Elisabetta Belloni - scrive il ministro, accolto al suo arrivo anche dal sottosegretario M5S Manlio Di Stefano - dove ho salutato e ringraziato il personale per il lavoro che ogni giorno l’istituzione svolge a sostegno della collettività e del Paese".