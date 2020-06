Clinton: "Russia influenza le nostre elezioni, è una minaccia"

(Afp)

Hillary Clinton al forum Ambrosetti di Cernobbio lancia l'allarme sulle i ntrusioni della Russia di Vladimir Putin nei meccanismi delle democrazie occidentali. "C'è una seria attività criminale dei russi per influenzare le nostre elezioni. I russi sono attivi di nuovo e siamo di fronte a questa minaccia", ha detto l'ex segretario di Stato Usa e candidata alle ultime presidenziali negli Stati Uniti.

"Hanno interferito anche in Europa. Non se ne parla, ma dovrebbe essere un grido d'allarme", ha spiegato, secondo quanto ricostruito dall'Adnkronos, durante l'incontro a porte chiuse con la platea di imprenditori ed economisti. Nel suo intervento la Clinton ha parlato anche di commercio, Cina, politica interna e Afghanistan e ha risposto alle numerose domande arrivate dalla platea. Poco spazio, invece, per l'Europa.

Argomenti complessi che hanno lasciato spazio a un momento più leggero. A una domanda sulla possibilità che George Clooney, di casa sulle sponde del lago di Como, si possa candidare alle prossime presidenziali, la Clinton ha tagliato corto. "E' una cosa che si dice, ma se fosse stato qui avrebbe capito la complessità dell'incarico".