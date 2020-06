Malofeev: "Salvini sarà futuro leader italiano, è solo questione di tempo"

(Fotogramma)

"La Lega è il partito più pragmatico e tradizionalista in Italia. Conosco e frequento Salvini da quando ne è segretario. Sono convinto che sarà il futuro leader italiano. Ha carisma, mantiene le promesse. È un tribuno del popolo". E' il parere di Konstantin Valerjevich Malofeev, a capo di varie organizzazioni, tra cui l’Avangard Oil&Gas con cui, secondo un’inchiesta dell’Espresso, Gianluca Savoini avrebbe tentato di negoziare una compravendita di gasolio. "Ci siamo incontrati anche dopo lo scandalo Metropol e ne abbiamo riso. Tanto rumore intorno a un incontro nella lobby di un hotel? Esagerato", dice Malofeev in un'intervista a Repubblica.

Ultraortodosso, filantropo, nostalgico degli zar, sotto sanzioni perché sospettato di aver foraggiato il conflitto in Donbass, Malofeev è uno degli uomini più ricchi di Russia. La sua stima per Matteo Salvini non sembra essere stata scalfita dall'uscita dal governo del leader leghista. "Dopo aver detto di essere contro il sistema, il M5S si è coalizzato con il partito più d’establishment che ci sia. Quando l’economia crollerà, ne sarà ritenuto responsabile col Pd. E, quando si tornerà a votare, Salvini avrà tanti consensi da governare da solo. Dobbiamo solo aspettare", dice Malofeev.

Il miliardario russo è anche accusato di avere finanziato l’ex Front National francese e aver provato a finanziare la stessa Lega. "Non ho mai sponsorizzato nessuno. Vogliono creare una leggenda nera, una narrativa propagandistica per demonizzarmi. Basta che un politico pranzi con me perché si dica che lo finanzio. Ma non smetterò d’incontrare i miei amici europei per questo. Non ho nulla da nascondere", dice.