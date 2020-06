Brexit, Downing Street conferma sospensione parlamento

(Afp)

Downing Street conferma la sospensione delle attività parlamentari voluta da Boris Johnson: il provvedimento entrerà in vigore in chiusura della sessione odierna e si protrarrà fino al 14 ottobre. Una Brexit, secondo il premier, senza accordo sarebbe "un fallimento della politica di cui saremmo tutti responsabili". Johnson è volato a Dublino per incontrare il premier irlandese Leo Varadkar.

La regina Elisabetta, intanto, ha concesso il 'Rotal Assent' alla legge anti 'no deal', il provvedimento varato a tempo di record dalla Camera dei Comuni, per impedire che il 31 ottobre il Regno Unito esca dalla Ue senza un accordo. La legge impone al premier di chiedere, in assenza di un accordo con Bruxelles, una proroga della Brexit al 31 gennaio 2020

BERCOW - Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha annunciato le sue dimissioni. Il passo indietro, ha detto Bercow in un annuncio a sopresa all'aula, avverrà se stasera i Comuni approveranno con la necessaria maggioranza dei due terzi la mozione di fine anticipata della legislatura, presentata dal governo. Se la mozione del governo dovesse essere respinta, Bercow intende comunque lasciare il suo incarico il 31 ottobre.

Bercow, divenuto una figura popolare grazie agli accesi dibattiti ai Comuni sulla Brexit e ai suoi ripetuti richiami, "order!", è in Parlamento da 22 anni, gli ultimi 10 come speaker. Già in passato, Bercow aveva espresso l'intenzione di fare un passo indietro, rinviando la sua decisione alla conclusione del caotico processo politico della Brexit.

Conservatore, eletto per la prima volta nel 1997 nel collegio di Buckingham, sposato con tre figli, Bercow negli ultimi mesi è diventato la 'bestia nera' dell'ala euroscettica dei Tories, attualmente al governo nell'esecutivo guidato da Boris Johnson. Ultimamente, lo speaker ha aspramente criticato la decisione del premier di sospendere il Parlamento per cinque settimane, nel tentativo di 'forzare' il 'no deal', la Brexit senza accordo. La sospensione del Parlamento, la cosiddetta 'prorogation' inizierà al termine dei lavori di oggi. Le Camere riapriranno il 14 ottobre, con il 'Queen's Speech', il discorso che la sovrana pronuncia all'inizio di ogni nuova sessione parlamentare.