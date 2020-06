Elezioni a Mosca, partito di Putin perde un terzo dei seggi

(Afp)

Il partito del presidente russo Vladimir Putin, Russia Unita, ha perso un terzo dei seggi a Mosca, dove ieri si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo di assemblee municipali e regionali. Lo rende noto l'agenzia di stampa Ria Novosti mentre sta per terminare lo spoglio elettorale.

I candidati del partito al governo si aggiudicano comunque la maggioranza, con 26 seggi sui 46 della Duma di Mosca, 14 in meno rispetto ai 40 precedenti. Tredici sono invece i seggi che dovrebbero andare al Partito comunista, tre al partito di centro sinistra Russia Giusta e altrettanti al liberale Yabloko.

"I risultati delle elezioni di Mosca (per il rinnovo della Duma locale, ndr) indicano che tutte le previsioni degli analisti politici che anticipavano un 'voto di protesta' si sono dimostrate errate", dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respingendo l'idea di una sconfitta di Russia unita. Il Partito, che ha perso un terzo dei seggi, ha ottenuto la maggioranza dei 45 seggi, è la tesi della presidenza. Nel 2014, Russia unita aveva ottenuto 28 seggi più altri dieci di candidati indipendenti che sosteneva il partito.

Il Partito comunista ha ottenuto 13 seggi (nel 2014, erano cinque). Il partito di opposizione Yabloko tre, più un candidato indipendente che ha sostenuto e torna nella Duma per la prima volta dal 2005. Si è votato ieri, oltre che per la Duma di Mosca, anche per i governatori di 16 regioni (e sono stati eletti tutti i governatori uscenti o ad interim sostenuti dal Cremlino, a partire da San Pietroburgo, dove il controverso governatore facente funzione, Aleksandr Beglov, ha ottenuto il 64 per cento dei voti, con il 90 per cento delle schede scrutinate) e per una decina di altre assemblee locali e per il sindaco di centinaia di città.