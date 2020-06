La squadra di Von der Leyen, Gentiloni all'Economia

(Afp)

A Paolo Gentiloni gli Affari economici, Sylvie Goulard commissaria Mercato interno e Difesa, Margrethe Vestager sarà vicepresidente esecutiva al Digitale oltre che commissario alla Concorrenza. La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenta oggi la sua squadra, con l'assegnazione delle deleghe ai candidati commissari. "Abbiamo un patto di stabilità e crescita che è stato sviluppato con un largo consenso" ha detto la presidente von der Leyen. "Vogliamo un'economia forte: le regole sono chiare, i limiti sono chiari e la flessibilità è chiara. All'interno di queste regole affronteremo le diverse opzioni e i diversi problemi".

In una lettera a Paolo Gentiloni la presidente della Commissione europea dice che da Commissario all'Economia dovrà assicurare "l'applicazione del patto di stabilità, utilizzando appieno la flessibilità permessa all'interno delle regole". "Ciò - continua von der Leyen - ci aiuterà ad avere una politica di bilancio più favorevole alla crescita economica nell'area euro e a stimolare gli investimenti, salvaguardando nel contempo la responsabilità nella gestione dei bilanci".

Il Consiglio Ue ha adottato oggi la lista dei candidati a far parte della Commissione che sarà guidata da von der Leyen dal 2019 al 2024. La lista è quella annunciata ieri, a partire da Josep Borrell come Alto rappresentante per gli Affari esteri, già nominato dal Consiglio europeo. La decisione sarà ora inoltrata al Parlamento europeo e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue. I candidati verranno votati, nel loro insieme, dall'Aula, dopo le audizioni; sulla base dell'approvazione del Parlamento, la Commissione europea verrà poi nominata dal Consiglio europeo, l'istituzione che riunisce i capi di Stato e di governo, a maggioranza qualificata.

"Cercherò di onorare l’Italia, il cui governo mi ha proposto, lavorando nell’interesse di tutti i cittadini europei e in costante raccordo con il Parlamento europeo e le istituzioni dell’Unione", ha dichiarato Gentiloni, ringraziando "la presidente Ursula Von der Leyen per l’incarico che mi ha assegnato nella nuova Commissione". La responsabilità di Commissario all’economia alla quale oggi sono stato candidato è di grande rilievo in un momento cruciale per il futuro dell’economia europea", ha aggiunto Gentiloni, che ha poi assicurato: "Mi impegnerò innanzitutto per contribuire al rilancio della crescita e alla sua sostenibilità sociale e ambientale", ha sottolineato l'ex premier."

"Il mio successore designato" come commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni "è un amico ed una scelta eccellente, saprà portare i valori e le idee della famiglia socialdemocratica", ha scritto su Twitter il commissario uscente agli Affari economici e monetari, il francese Pierre Moscovici, che ha definito quella presentata dalla presidente eletta Ursula von der Leyen "una Commissione politica, equilibrata e per la prima volta paritaria".

LA LISTA COMPLETA

Ursula von der Leyen (Germania): Presidente

Valdis Dombrovskis (Lettonia): Vicepresidente esecutivo Economia

Margrethe Vestager (Danimarca): Vice presidente esecutivo, Digitale e Concorrenza

Frans Tiommermans (Olanda): Vicepresidente esecutivo Green deal europeo

Vera Jourova (Repubblica ceca): Vicepresidente con delega ai Valori democratici e trasparenza

Duvravka Suica (Croazia): Vicepresidente Democrazia e demografia

Johannses Hhn (Austria): Bilancio

Didier Reynders (Belgio): Giustizia

Mariya Gabriel (Bulgaria): Innovazione e Gioventù

Stella Kyriakides (Cipro): Salute

Kadri Simon (Estonia): Energia

Jutta Urplainen (Finalndia): Internal partnership

Sylvie Goulard (Francia): Mercato interno e nuova direzione Industria e spazio

Margaritis Schinas (Grecia): Vice presidente e Protezione dello stile di vita europeo

László Trócsányi (Ungheria): Politica di vicinato e allargamento

Phil Hogan (Irlanda): Commercio

Paolo Gentiloni (Italia): Affari economici

Virginijus Sinkievius (Lituania): Ambiente e oceani

Nicolas Schmit (Lussemburgo): Lavori

Helena Dalli (Malta): Uguaglianza

Janusz Wojciechowski (Polonia): Agricoltura

Elisa Ferreira (Portogallo): Coesione e riforme

Rovana Plumb (Romania): Trasporti

Maros Sefcovic (Slovacchia): Vice presidente e Relazioni internazionali Janez Lenar (Slovenia): Gestione delle crisi

Ylva Johansson (Svezia): Affari interni

Josep Borrell (Spagna): Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza