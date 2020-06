Dombrovskis: "Con Gentiloni lavoreremo in modo costruttivo"

(Afp)

"Conosco Paolo Gentiloni da quando era primo ministro, abbiamo avuto occasione di discutere ieri al seminario del nuovo collegio. Penso che lavoreremo in modo molto costruttivo insieme con spirito positivo. Ci incontreremo nel prossimo futuro per discutere in maggiore dettaglio la nostra cooperazione". Lo dice il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, a Helsinki a margine dell’Eurogruppo.

"Oggi - aggiunge il vicepresidente - avrò un bilaterale con Roberto Gualtieri. Lo conosco bene da molti anni: abbiamo lavorato insieme quando era presidente della Commissione Econ del Parlamento Europeo. Ascolterò quali sono le sue intenzioni per il bilancio 2020: mi piacerebbe sentire quali sono i suoi piani, ma anche la sua agenda politica più ampia".

"La politica monetaria da sola non può fare tutto. Invitiamo i i Paesi che hanno spazio di bilancio ad usarlo per stimolare l'economia e tutti i Paesi ad aumentare gli sforzi per le riforme strutturali", ha sottolineato poi in conferenza stampa.

Piuttosto che sullo scorporo degli investimenti dal calcolo del deficit, è "meglio" concentrarsi sul trattamento di certe spese ai fini del patto di stabilità, come indicato in un rapporto dallo European Fiscal Board, ha suggerito il vicepresidente della Commissione Europea rispondendo, in conferenza stampa a Helsinki, alla domanda se, con le regole attuali, gli investimenti a fini ambientali possano essere scorporati dal calcolo del deficit.

"Sul trattamento degli investimenti verdi - dice Dombrovskis - quando discutiamo delle regole Ue di bilancio abbiamo due scopi in mente: dobbiamo assicurare la sostenibilità di bilancio e nel contempo lo sviluppo economico". "Per questo - continua Dombrovskis - si chiama patto di stabilità e crescita. Dobbiamo trovare un equilibrio tra i due elementi".

All'interno del patto di stabilità "abbiamo una certa flessibilità, anche per gli investimenti. Una flessibilità che in realtà abbiamo usato in modo estensivo negli ultimi due anni, e direi più nel caso dell'Italia che per altri Paesi. Ma questo non significa che escludiamo gli investimenti o altre voci di bilancio dal calcolo del deficit".

"Se c'è un deficit - continua Dombrovskis - deve essere finanziato: non possiamo far finta che non esista, perché deve essere finanziato e crea debito. Da quel punto di vista è meglio concentrarsi sulla discussione su come trattiamo queste spese: sappiamo che la discussione sul patto di stabilità non è nuova". "Di recente, lo European Fiscal Board ha prodotto un rapporto sul patto di stabilità e i possibili modi per modificare le regole Ue di bilancio. Ne discuteremo domani all'Ecofin, ci torneremo dopo la discussione con i ministri delle Finanze", conclude Dombrovskis.