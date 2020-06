Sparatoria in New Mexico: 3 morti

Immagine di repertorio (Afp)

Almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ad Albuquerque, nel New Mexico. Lo ha reso noto la polizia di Albuquerque spiegando che una delle persone ferite versa in gravi condizioni.

''In base alle prime informazioni emerge che due individui sono coinvolti nella sparatoria'', ha dichiarato i funzionario di polizia Daren DeAguero all'Albuquerque Journal.