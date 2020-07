Migranti, la Germania apre: "Da noi il 25% degli sbarcati in Italia"

(Afp)

La Germania è disposta ad accogliere il 25% dei rifugiati sbarcati in Italia dopo un salvataggio a mare. In un'intervista alla Süddeutsche Zeitung, il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, conferma che si sta lavorando ad un'intesa che potrebbe essere formalizzata alla riunione dei ministri degli Affari Interni il 23 settembre a Malta. Secondo il giornale tedesco anche la Francia sarebbe disposta ad accogliere il 25% dei migranti sbarcati in Italia.

"Ho sempre detto che la nostra politica migratoria è anche umana e che non permetteremo a nessuno di annegare - ha dichiarato il ministro Seehofer alla Süddeutsche Zeitung - i colloqui continuano, ma se tutto procede come abbiamo detto, possiamo prendere il 25 per cento di coloro che sono stati messi in salvo" di fronte alle coste italiane.