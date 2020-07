Gantz: "In Israele si vota per il cambiamento"

"Oggi votiamo per il cambiamento". E' quanto ha detto Benny Gantz, il leader del partito centrista Blu e Bianco, ai giornalisti che lo aspettavano al seggio dove ha votato per le nuove elezioni israeliane. "Noi riusciremo a portare speranza, tutti noi insieme, senza corruzione e senza estremismo", ha aggiunto l'ex capo di Stato maggiore che gli ultimi sondaggi danno impegnato in un testa a testa con il premier Benjamin Netanyahu.

Al momento i sondaggi prevedono nuovamente un testa a testa fra la nuova formazione centrista Blu e Bianco di Gantz e il Likud di Netanyahu