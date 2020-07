Trump lancia offensiva contro homeless

(Afp)

Donald Trump prepara un'offensiva contro gli homeless che in numeri sempre maggiori si trovano a vivere per strada negli Stati Uniti, pensando ad un rafforzamento del ruolo delle forze dell'ordine. E' quanto si legge in un rapporto del Council of Economic Advisers della Casa Bianca, realizzato dai consiglieri economici ai quali il presidente, in vista della visita di oggi in California, stato governato dagli avversari democratici dove il problema è particolarmente forte, ha chiesto di capire "come diavolo possiamo togliere queste persone dalla strada".

E' evidente quindi il tono politico del rapporto "The State of Homelessness in America", lo stato della situazione dei senza tetto in America, in cui si mette l'enfasi sui problemi in California, ed in particolare a Los Angeles, addossando la colpa della situazione alle amministrazioni locali democratiche ed alla polizia che dipende da loro. Nel rapporto si afferma che "politiche tese ad arrestare persone solo perché sono senza tetto sono sbagliate e disumane. Allo stesso tempo - si aggiunge - la polizia può avere un ruolo importante per aiutare a rimuoverle dalle strade per andare in centri di accoglienza".

Inoltre gli economisti della Casa Bianca propongono una deregulation nel settore dell'edilizia popolare per abbattere i costi e quindi gli affitti.

Trump, ed in genere i media conservatori, hanno più volte puntato il dito sul problema dell'aumento del numero degli homeless nella democratica California. Secondo i ricercatori del Terner Center for Housing Innovation dell'università di Berkeley il numero delle famiglie che dormono per strada o non hanno una vera casa è aumentato del 25% negli ultimi anni nelle principali città californiane.

"E' una ricetta completamente sbagliata - ha dichiarato Diane Yentel, presidente della National Low Income Housing Coalition, coalizione per le case delle famiglie a basso reddito - deregulation, aumento degli arresti e criminalizzazione non metterà fine al problema degli homeless, case a basso costo ed aiuti federali che le rendano possibili questo metterebbe fine al problema".