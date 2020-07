L'Iran minaccia guerra totale in caso di attacco Usa o saudita

(Fotogramma)

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, in un'intervista rilasciata alla 'Cnn', evoca una "guerra totale" in caso di un eventuale raid degli Stati Uniti o dell'Arabia Saudita contro l'Iran come rappresaglia per gli attacchi contro gli impianti della Saudi Aramco .

Zarif ha sottolineato che l'Iran spera di evitare un conflitto, aggiungendo che il Paese è disposto a parlare con i suoi rivali regionali, Arabia Saudita ed Emirati, mentre la possibilità di una ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti è legata al ritorno di questi ultimi all'accordo sul programma nucleare e alla revoca delle sanzioni contro la Repubblica islamica .

Il capo della diplomazia di Teheran inoltre ha ribadito l'estraneità dell'Iran agli attacchi contro l'Arabia Saudita.