De Blasio lascia la corsa per la Casa Bianca

(Fotogramma/Ipa)

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, lascia la corsa per la nomination democratica alla Casa Bianca, ammettendo che la sua candidatura non è mai decollata. "Sento di aver dato tutto quello che potevo a queste primarie, chiaramente non è il mio momento, così interrompo la mia campagna presidenziale", ha detto il democratico italoamericano intervistato oggi da Msnbc.