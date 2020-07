Sparatoria a Washington, 1 morto e 5 feriti

(Fotogramma)

E' di un morto e cinque feriti il bilancio della sparatoria avvenuta verso le 22 ora locale a Washington, nel quartiere di Columbia Heights, a soli tre chilometri dalla Casa Bianca. Lo rende noto la polizia americana, spiegando che due dei feriti sono in condizioni critiche.

Il comandante della polizia di Washington, Stuart Emerman, ha spiegato che al momento non c'è stato alcun arresto in relazione alla sparatoria, di cui non si conoscono i motivi, e che gli agenti stanno ''cercando filmati e interrogando testimoni''.