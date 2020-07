Greta all'Onu: "Noi giovani siamo inarrestabili"

(Afp)

"Noi giovani siamo uniti e siamo inarrestabili". Greta Thunberg sbarca all'Onu per il Youth Climate Summit. "Voglio ringraziare le Nazioni Unite e il segretario generale per l'organizzazione di questo evento, per aver invitato così tanti giovani attivisti. Ieri milioni di persone nel mondo sono scese in piazza per chiedere una reale azione per il clima", dice l'attivista svedese prendendo la parola accanto al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Ora non voglio rubare tempo agli altri attivisti -aggiunge Greta - Tanto io parlerò lunedì all'assemblea generale...".